El Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo informó que se encuentra investigando un caso de robo agravado y restricción ilegal ocurrido el pasado sábado 30 de agosto de 2025 en el área rural de Palmview, Texas.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes respondieron a un domicilio ubicado en la cuadra 1900 de Moorefield Road, donde encontraron a un hombre de 50 años que había sido golpeado y atado dentro de la residencia por un sospechoso de 21 años.

Tras la agresión, el responsable presuntamente robó el vehículo y el teléfono celular de la víctima, huyendo inmediatamente de la escena. El hombre lesionado fue trasladado a un hospital local, donde permanece bajo atención médica.

Durante las investigaciones, las autoridades identificaron al presunto agresor como Jovanni Palomino. Actualmente enfrenta órdenes de arresto por los delitos de robo agravado (delito grave de primer grado) y restricción ilegal (delito grave de tercer grado).

Información preliminar señala que Palomino pudo haber huido a México después del incidente. El Sheriff del Condado de Hidalgo indicó que continúa trabajando en coordinación con agencias locales, estatales y federales para dar con su paradero y lograr su detención

Las autoridades exhortan a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse al 956-383-8114.

Quienes deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a la línea de Crime Stoppers al 956-668-TIPS (8477) o enviar una denuncia a través de la aplicación “P3 TIPS”.