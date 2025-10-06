San Benito, Texas – La Policía de San Benito se encuentra en la búsqueda de un sospechoso relacionado con un tiroteo fatal ocurrido la noche del viernes en el bloque 900 de East Stenger Street. El incidente dejó un hombre sin vida y a una mujer en estado crítico.

El sospechoso fue identificado como Miguel Monrreal, de 23 años, originario de Los Fresnos. Es descrito como un hombre hispano de aproximadamente 5 pies 9 pulgadas de estatura y 180 libras de peso, con tatuajes en los brazos, tobillos y cuello. Las autoridades informaron que Monrreal huyó del lugar a pie y es considerado armado y peligroso.

Aproximadamente a las 10:34 p.m. del 3 de octubre, los oficiales respondieron a una llamada al 911 reportando disparos. Al llegar, encontraron a un hombre y una mujer, ambos en sus 20s, con heridas de bala. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital local, donde el hombre fue declarado sin vida.

De acuerdo con los investigadores, el tiroteo ocurrió tras una discusión verbal y física entre varias personas que convivían en el lugar.

“Este fue un acto trágico y sin sentido de violencia,” declaró el jefe de Policía Mario Perea. “Nuestros oficiales están trabajando sin descanso para localizar a Monrreal y llevarlo ante la justicia. Pedimos a la comunidad que no se acerque a él, ya que está armado y es peligroso.”

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al (956) 361-3880, al 911, o enviar pistas de manera anónima mediante la aplicación P3 Tips.

La investigación continúa en curso.