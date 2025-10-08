BROWNSVILLE, TEXAS – El Departamento de Policía de Brownsville solicita la ayuda del público para identificar al individuo que aparece en la imagen, considerado persona de interés en una investigación por robo de vehículos.

Si alguien tiene información sobre su identidad, se le pide comunicarse con Brownsville Crime Stoppers al 546-TIPS o enviar una pista anónima en línea a través de www.p3tips.com.

La información proporcionada podría calificar para una recompensa en efectivo.