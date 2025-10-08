HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Buscan a persona de interés por robo de autos en BrownsvilleEricks Webs DesignEricks Webs Design

La información proporcionada podría calificar para una recompensa en efectivo.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 08 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: BVILLE-ROBB.jpg

BROWNSVILLE, TEXAS – El Departamento de Policía de Brownsville solicita la ayuda del público para identificar al individuo que aparece en la imagen, considerado persona de interés en una investigación por robo de vehículos.

Si alguien tiene información sobre su identidad, se le pide comunicarse con Brownsville Crime Stoppers al 546-TIPS o enviar una pista anónima en línea a través de www.p3tips.com.

La información proporcionada podría calificar para una recompensa en efectivo.

Brownsville Crime Stoppers persona de interés robo de autos Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder