HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Brownsville recibe más de $3.1 millones para concluir reconstrucción de pista en el aeropuerto internacionalEricks Webs DesignEricks Webs Design

La obra, considerada de última generación, busca aumentar la eficiencia operativa del aeropuerto y reforzar la seguridad tanto para vuelos comerciales como de pasajeros.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 23 2025
Ad Placeholder
Cortesía: Pixels
Cortesía: Pixels

BROWNSVILLE, Texas – El congresista Vicente González (TX-34) anunció la asignación de una subvención de $3,193,735 dólares por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para concluir la fase final de la reconstrucción de la pista 18/36 en el Aeropuerto Internacional de Brownsville-South Padre Island (BRO).

La obra, considerada de última generación, busca aumentar la eficiencia operativa del aeropuerto y reforzar la seguridad tanto para vuelos comerciales como de pasajeros.

“Esta inversión es una gran victoria para Brownsville”, afirmó el congresista González. “Gracias a la Ley Bipartidista de Infraestructura, fortaleceremos nuestra infraestructura y apoyaremos el crecimiento a largo plazo. Me mantengo comprometido con modernizar y expandir nuestros aeropuertos para atender mejor a la creciente economía y población de la región”.

Por su parte, el alcalde de Brownsville, John Cowen Jr., destacó que los fondos federales permitirán un crecimiento seguro y sostenible: “Estos $3.2 millones están sentando las bases para un proyecto transformador de renovación de pista que nos preparará para el futuro con más vuelos, mayores oportunidades económicas y un aeropuerto más moderno y seguro”.

El director del aeropuerto, Ángel Ramos, añadió que la renovación de la pista es clave para mantener la competitividad: “Reconstruir la pista 18/36 elevará los estándares de seguridad y nos permitirá servir mejor tanto a pasajeros como a transportistas de carga. La obra comenzará a inicios de 2026 gracias al apoyo continuo de la FAA y de nuestros socios federales”.

aeropuerto Brownsville FAA infraestructura transporte aéreo Vicente González
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Sep 23, 2025

Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.

Ad Placeholder
Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información...

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna informó que Anthony Ray Ramirez, de Weslaco, fue detenido tras ser buscado en relación con una investigación por acoso. Las autoridades habían solicitado el apoyo de la comunidad para dar con su paradero y...

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Sep 22, 2025

El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder