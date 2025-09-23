Cortesía: Pixels

BROWNSVILLE, Texas – El congresista Vicente González (TX-34) anunció la asignación de una subvención de $3,193,735 dólares por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para concluir la fase final de la reconstrucción de la pista 18/36 en el Aeropuerto Internacional de Brownsville-South Padre Island (BRO).

La obra, considerada de última generación, busca aumentar la eficiencia operativa del aeropuerto y reforzar la seguridad tanto para vuelos comerciales como de pasajeros.

“Esta inversión es una gran victoria para Brownsville”, afirmó el congresista González. “Gracias a la Ley Bipartidista de Infraestructura, fortaleceremos nuestra infraestructura y apoyaremos el crecimiento a largo plazo. Me mantengo comprometido con modernizar y expandir nuestros aeropuertos para atender mejor a la creciente economía y población de la región”.

Por su parte, el alcalde de Brownsville, John Cowen Jr., destacó que los fondos federales permitirán un crecimiento seguro y sostenible: “Estos $3.2 millones están sentando las bases para un proyecto transformador de renovación de pista que nos preparará para el futuro con más vuelos, mayores oportunidades económicas y un aeropuerto más moderno y seguro”.

El director del aeropuerto, Ángel Ramos, añadió que la renovación de la pista es clave para mantener la competitividad: “Reconstruir la pista 18/36 elevará los estándares de seguridad y nos permitirá servir mejor tanto a pasajeros como a transportistas de carga. La obra comenzará a inicios de 2026 gracias al apoyo continuo de la FAA y de nuestros socios federales”.