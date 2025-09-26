BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event Drive.

El evento ofrecerá:

Alimento gratuito para perros y gatos

Dos bolsas por automóvil , hasta agotar existencias

, hasta agotar existencias Abierto a toda la comunidad , no limitado a residentes de Brownsville

, no limitado a residentes de Brownsville Los asistentes deben permanecer en sus vehículos; el equipo de BARCC cargará la comida. No es necesario traer a las mascotas

Se recomienda llegar temprano, ya que la distribución se realizará hasta agotar el inventario.

El evento es posible gracias al apoyo de The Humane Society of the United States y Chewy, con el objetivo de ayudar a las familias y mantener a sus mascotas en casa.