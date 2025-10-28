HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Brownsville ISD lamenta la pérdida del oficial de seguridad Ramiro TorresEricks Webs DesignEricks Webs Design

Se ofrecerán servicios de consejería y apoyo para el personal y los estudiantes afectados por esta noticia, y se anima a quienes lo necesiten a buscar asistencia.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 28 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: BISDDDD.jpg

Brownsville, TX – Con profundo pesar, Brownsville ISD comunica el fallecimiento del Sr. Ramiro Torres, quien se desempeñó con dedicación como oficial de seguridad en Manzano Middle School.

Torres fue un miembro respetado de la comunidad escolar, valorado por su compromiso, profesionalismo y la relación positiva que cultivó con estudiantes, personal y familias.

Su partida deja un vacío profundo.

Se ofrecerán servicios de consejería y apoyo para el personal y los estudiantes afectados por esta noticia, y se anima a quienes lo necesiten a buscar asistencia.

La comunidad escolar envía sus condolencias a la familia, amigos y colegas del oficial Torres y solicita respeto y privacidad durante este difícil momento.

apoyo emocional Brownsville ISD comunidad escolar condolencias fallecimiento Manzano Middle School oficial de seguridad Ramiro Torres
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Hombre arrestado en conexión con investigación de muerte en Harlingen

Oct 27, 2025

El Departamento de Policía de Harlingen informó sobre la detención de un hombre presuntamente vinculado con la muerte de una persona localizada a inicios de semana. De acuerdo con autoridades, el hallazgo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 en el área de la cuadra...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder