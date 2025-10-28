Brownsville, TX – Con profundo pesar, Brownsville ISD comunica el fallecimiento del Sr. Ramiro Torres, quien se desempeñó con dedicación como oficial de seguridad en Manzano Middle School.

Torres fue un miembro respetado de la comunidad escolar, valorado por su compromiso, profesionalismo y la relación positiva que cultivó con estudiantes, personal y familias.

Su partida deja un vacío profundo.

Se ofrecerán servicios de consejería y apoyo para el personal y los estudiantes afectados por esta noticia, y se anima a quienes lo necesiten a buscar asistencia.

La comunidad escolar envía sus condolencias a la familia, amigos y colegas del oficial Torres y solicita respeto y privacidad durante este difícil momento.