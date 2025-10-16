Brownsville, TX – La Policía de Brownsville detuvo a Daniel Nieto, de 32 años, por el delito de Uso No Autorizado de un Vehículo Motorizado, un delito menor de Estado (State Jail Felony).

El arresto se dio luego de que se investigara un incidente con una patrulla del Departamento de Policía de Port Isabel que había sido llevada para reparaciones al taller de Nieto, ubicado en el bloque 2200 de la calle E. 14th.

Las autoridades informaron que Nieto no solo dejó de mantener el vehículo estacionado para su servicio, sino que lo condujo por distintos puntos de la ciudad.

Además, activaba las luces y sirenas de la patrulla mientras socializaba con amigos, acciones que estaban totalmente prohibidas.

Tras la investigación, se emitió una orden de arresto, y Nieto fue detenido el 15 de octubre de 2025. Fue presentado ante la corte y se le fijó una fianza de 7,000 dólares.

La Policía de Brownsville recordó a la ciudadanía la importancia de manejar con responsabilidad los vehículos que se entregan para mantenimiento o reparación.