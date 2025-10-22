HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Bomberos de San Benito controlan incendio de pastizal cerca de una viviendaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Se recomienda a la comunidad mantener precaución con fuegos al aire libre para prevenir incidentes similares.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 22 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: FIRE-DEPT.jpg

SAN BENITO, TEXAS – Este día, los bomberos de San Benito respondieron a un incendio de pastizal que se desarrolló cerca de una estructura residencial. Gracias a la rápida acción del equipo, el fuego fue controlado con éxito y la vivienda fue salvada de daños.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas durante el incidente. El departamento de bomberos destacó el trabajo eficiente de su equipo para contener el siniestro y evitar mayores daños.

Se recomienda a la comunidad mantener precaución con fuegos al aire libre para prevenir incidentes similares.

incendio pastizal San Benito
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder