Se recomienda a la comunidad mantener precaución con fuegos al aire libre para prevenir incidentes similares.
SAN BENITO, TEXAS – Este día, los bomberos de San Benito respondieron a un incendio de pastizal que se desarrolló cerca de una estructura residencial. Gracias a la rápida acción del equipo, el fuego fue controlado con éxito y la vivienda fue salvada de daños.
Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas durante el incidente. El departamento de bomberos destacó el trabajo eficiente de su equipo para contener el siniestro y evitar mayores daños.
