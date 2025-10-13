Rio Hondo, TX – El 12 de octubre, alrededor de las 2:15 p.m., el Departamento de Bomberos Voluntarios de Rio Hondo (RHVFD) fue alertado sobre un incendio en la cuadra 19000 de Centerline Road.

Los bomberos llegaron al lugar a las 2:30 p.m. y trabajaron para contener las llamas y evitar que se propagaran a residencias cercanas. La estructura, que se cree estaba deshabitada, quedó completamente envuelta en fuego.

Por precaución, se solicitó apoyo a los departamentos de bomberos de Harlingen y Los Fresnos.

Las tres corporaciones trabajaron en conjunto para controlar el incendio.

Los bomberos de Rio Hondo permanecieron en el lugar hasta aproximadamente las 10:30 p.m., monitoreando focos calientes y posibles incendios en áreas de pasto.

No se reportaron heridos. Las autoridades extendieron su agradecimiento a las agencias vecinas por su colaboración.

Se hace un llamado a la comunidad sobre los peligros de dejar un fuego desatendido.

Este es el segundo incendio en la misma ubicación en la misma semana, lo que constituye un riesgo grave de daño a la propiedad y posibles lesiones.

El descuido que provoca incendios puede ser considerado ilegal y aumentar las sanciones.