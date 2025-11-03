HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Bomberos de Mission controlan incendio en centro de reciclaje, sin víctimasEricks Webs DesignEricks Webs Design

Las autoridades informaron que todas las personas se encuentran a salvo y que no se reportaron heridos. El equipo de bomberos logró controlar y extinguir el fuego rápidamente, demostrando su compromiso y valentía en la protección de la comunidad.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published November 03 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: FIRE-MISSION.jpg

Mission, Texas – 3 de noviembre de 2025. Durante la noche, los bomberos de Mission respondieron de manera rápida y efectiva a un incendio en un centro de reciclaje.

Las autoridades informaron que todas las personas se encuentran a salvo y que no se reportaron heridos. El equipo de bomberos logró controlar y extinguir el fuego rápidamente, demostrando su compromiso y valentía en la protección de la comunidad.

Se agradece públicamente a los bomberos del departamento Local 3609 por su dedicación y acción inmediata, destacándolos como verdaderos héroes de Mission.

bomberos héroes de la comunidad incendio Local3609 Mission reciclaje seguridad pública Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Aviso de tráfico: Accidente mayor en Brownsville

Aviso de tráfico: Accidente mayor en Brownsville

Nov 3, 2025

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente de gran magnitud ocurrido en los carriles norte de la autopista, a la altura de Morrison Road. Autoridades informaron que oficiales se encuentran realizando control de tráfico en la...

Ad Placeholder
Violencia Doméstica: Policía de Alton busca a sospechosos de homicidio

Accidente en Edinburg deja un hombre lesionado

Oct 31, 2025

EDINBURG, Texas – La noche del miércoles 30 de octubre de 2025, alrededor de las 8:06 p.m., oficiales del Departamento de Policía de Edinburg respondieron a un accidente vial mayor en la carretera lateral norte de la I-69C, cerca de la intersección con Trenton Road....

Violencia Doméstica: Policía de Alton busca a sospechosos de homicidio

Mujer resulta herida tras choque entre dos vehículos en Edinburg

Oct 30, 2025

EDINBURG, Texas – El Departamento de Policía de Edinburg respondió a un fuerte accidente entre dos vehículos ocurrido el 29 de octubre de 2025, alrededor de las 4:27 de la tarde, en la intersección de Schunior Road y Veterans Boulevard. De acuerdo con los primeros...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder