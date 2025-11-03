Mission, Texas – 3 de noviembre de 2025. Durante la noche, los bomberos de Mission respondieron de manera rápida y efectiva a un incendio en un centro de reciclaje.

Las autoridades informaron que todas las personas se encuentran a salvo y que no se reportaron heridos. El equipo de bomberos logró controlar y extinguir el fuego rápidamente, demostrando su compromiso y valentía en la protección de la comunidad.

Se agradece públicamente a los bomberos del departamento Local 3609 por su dedicación y acción inmediata, destacándolos como verdaderos héroes de Mission.