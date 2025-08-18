HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Bomberos de Mission atienden accidente por volcaduraEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Departamento de Bomberos reiteró que siempre se mantiene listo para responder en cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 18 2025
Ad Placeholder

MISSION, TEXAS – Elementos del Departamento de Bomberos de Mission respondieron durante el fin de semana a un accidente por volcadura.

De acuerdo con las autoridades, la unidad de emergencia acudió de inmediato tras recibir el reporte y brindó apoyo en la escena para garantizar la seguridad de los involucrados y del resto de la comunidad.

El Departamento de Bomberos reiteró que siempre se mantiene listo para responder en cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el número de personas lesionadas ni la causa del accidente.

Accidente bomberos Mission seguridad vial volcadura
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder