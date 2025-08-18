MISSION, TEXAS – Elementos del Departamento de Bomberos de Mission respondieron durante el fin de semana a un accidente por volcadura.

De acuerdo con las autoridades, la unidad de emergencia acudió de inmediato tras recibir el reporte y brindó apoyo en la escena para garantizar la seguridad de los involucrados y del resto de la comunidad.

El Departamento de Bomberos reiteró que siempre se mantiene listo para responder en cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el número de personas lesionadas ni la causa del accidente.