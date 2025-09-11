Lamentablemente, la mayoría de los animales perecieron a causa del fuego y el humo.
Bomberos de McAllen lanzan colecta de juguetes por el mes de concientización sobre el cáncer infantil
Las donaciones se estarán recibiendo durante todo septiembre en dos estaciones: la central No. 1, ubicada en 201 N. 21st St., y la estación No. 5, en 5521 N. 23rd St.
MCALLEN, TEXAS – En el marco del mes de concientización sobre el cáncer infantil, el Departamento de Bomberos de McAllen inició una colecta de juguetes con el propósito de brindar apoyo y alegría a niños que enfrentan esta enfermedad.
De acuerdo con autoridades municipales, los juguetes recolectados serán entregados a pacientes del MD Anderson Cancer Center y del Driscoll Children’s Hospital, como parte de un esfuerzo por llevar sonrisas y esperanza a los menores que atraviesan tratamientos médicos.
El llamado está abierto a toda la comunidad que desee sumarse a esta iniciativa solidaria.
FBI solicita ayuda para identificar a persona de interés en tiroteo mortal de Charlie Kirk
Utah — El Buró Federal de Investigaciones (FBI) pidió la colaboración del público para identificar a una persona de interés relacionada con el tiroteo fatal de Charlie Kirk, ocurrido en la Universidad del Valle de Utah (Utah Valley University). Las autoridades instan...
Policía de La Joya alerta sobre aumento de estafas en línea y por teléfono
El departamento recomienda a la comunidad tomar precauciones y seguir medidas de protección al momento de recibir comunicaciones sospechosas, ya sea en línea o por teléfono.
Retiran del mercado frijoles y vegetales congelados por brote de salmonela
Los lotes involucrados comienzan con el código IN-24 o IN-25 y tienen fecha de caducidad hasta el 6 de diciembre de 2026.
Homicidio de Carlos Contreras: Caso en Receso
Homicidio: El juicio por el asesinato de Genaro Castillo enfrenta nuevos desafíos legales.
Escuela de San Benito reportó cierre preventivo tras búsqueda de sospechoso cerca del campus
San Benito, Texas — El Distrito Escolar Independiente Consolidado de San Benito informó que este miércoles se implementó un encierro en la Academia de Liderazgo Global Fred Booth, durante las horas del programa extracurricular ACE, en respuesta a la búsqueda de un...
Charlie Kirk, activista conservador, muere tras tiroteo en la Universidad del Valle de Utah
Orem, Utah – Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, falleció este miércoles 10 de septiembre de 2025 tras recibir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU). Tenía 31 años. El incidente ocurrió...
Policía de Donna busca a conductor involucrado en atropello y fuga
Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar al conductor y al vehículo involucrado en el incidente.
Recuperan vehículo robado en Donna; buscan al sospechoso
El sospechoso ha sido identificado como Luis Hernández, de entre 25 y 30 años de edad, quien tiene un tatuaje de la Santa Muerte en el antebrazo. Podría estar acompañado de una mujer identificada como Mónica Salazar.
Decomisan más de 66 libras de cocaína en puerto de entrada de Hidalgo
El conductor fue detenido en el lugar y enfrentará un proceso judicial conforme a la ley.
Nueva ley en Texas aumenta sanciones por letreros ilegales en Weslaco
WESLACO, Texas — Una nueva ley estatal, la House Bill 3611, entró en vigor en Texas con el objetivo de frenar la colocación de letreros ilegales en espacios públicos como camellones, banquetas y orillas de carretera. La medida otorga a ciudades como Weslaco mayores...
Violencia en Hidalgo: Tiroteo Mortal por Disputa de Drogas
Hidalgo: Tiroteo en Mission deja dos muertos y un oficial herido; el sospechoso tenía un historial criminal extenso.
Incendio en Río Grande deja a familia sin hogar y en busca de ayuda
Incendio: Un incendio devastador en Río Grande afecta a una familia de seis, dejando una necesidad urgente de donaciones y apoyo comunitario.
Arrestan a hombre que amenazó con atacar centro de salud mental en Edinburg
EDINBURG, Texas – La Policía de Edinburg arrestó este martes a un hombre identificado como Timothy Leos, acusado de realizar amenazas contra el South Texas Behavioral Center. De acuerdo con el reporte oficial, Leos habría dicho que planeaba “disparar” contra la...
Policía de Brownsville investiga mortal atropello y fuga contra ciclista
Hasta el momento no se cuenta con información sobre el vehículo sospechoso.
Conato de incendio en Weslaco East High School es controlado sin riesgo para estudiantes
La rápida respuesta de los servicios de emergencia permitió que la escuela retomara sus operaciones normales poco después del incidente.
Food Bank RGV realizará entrega de comida gratuita en Combes
La entrega será únicamente mientras duren las reservas y está destinada a apoyar a familias locales en necesidad.