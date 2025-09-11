MCALLEN, TEXAS – En el marco del mes de concientización sobre el cáncer infantil, el Departamento de Bomberos de McAllen inició una colecta de juguetes con el propósito de brindar apoyo y alegría a niños que enfrentan esta enfermedad.

Las donaciones se estarán recibiendo durante todo septiembre en dos estaciones: la central No. 1, ubicada en 201 N. 21st St., y la estación No. 5, en 5521 N. 23rd St.

De acuerdo con autoridades municipales, los juguetes recolectados serán entregados a pacientes del MD Anderson Cancer Center y del Driscoll Children’s Hospital, como parte de un esfuerzo por llevar sonrisas y esperanza a los menores que atraviesan tratamientos médicos.

El llamado está abierto a toda la comunidad que desee sumarse a esta iniciativa solidaria.