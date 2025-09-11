HOY

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Bomberos de McAllen lanzan colecta de juguetes por el mes de concientización sobre el cáncer infantilEricks Webs DesignEricks Webs Design

Las donaciones se estarán recibiendo durante todo septiembre en dos estaciones: la central No. 1, ubicada en 201 N. 21st St., y la estación No. 5, en 5521 N. 23rd St.

By Cecilia Castaneda
Published September 11 2025
MCALLEN, TEXAS – En el marco del mes de concientización sobre el cáncer infantil, el Departamento de Bomberos de McAllen inició una colecta de juguetes con el propósito de brindar apoyo y alegría a niños que enfrentan esta enfermedad.

De acuerdo con autoridades municipales, los juguetes recolectados serán entregados a pacientes del MD Anderson Cancer Center y del Driscoll Children’s Hospital, como parte de un esfuerzo por llevar sonrisas y esperanza a los menores que atraviesan tratamientos médicos.

El llamado está abierto a toda la comunidad que desee sumarse a esta iniciativa solidaria.

