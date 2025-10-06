Misión, Texas – Durante la mañana de este lunes, los Bomberos de la Misión brindaron ayuda mutua a la ciudad de Alton para combatir un incendio registrado en la Base Aérea de Moorfield.

De acuerdo con la información oficial, varias agencias de emergencia se coordinaron en el lugar para controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara a otras áreas.

Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños mayores, mientras las autoridades continúan investigando las causas del incendio.