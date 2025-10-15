HOY

Las autoridades continúan asegurando la zona para evitar cualquier riesgo adicional.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 15 2025
Brownsville, TX – Esta mañana, el Departamento de Bomberos de Brownsville respondió a un incendio en una estructura ubicada en 1810 Hwy 281.

El incidente fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

