Mission, Texas – Bomberos respondieron a un incendio estructural registrado en una residencia ubicada en las inmediaciones de Bryan Road.

Al llegar, las cuadrillas encontraron humo denso saliendo de la parte trasera de la vivienda, donde un cobertizo de almacenamiento estaba completamente envuelto en llamas. Los bomberos trabajaron rápidamente para proteger la casa principal, que se encontraba a solo unos centímetros de distancia de la estructura incendiada.

Las autoridades informaron que la causa del siniestro permanece bajo investigación.