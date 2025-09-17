EDINBURG, TEXAS – El cantante, empresario y defensor comunitario Bobby Pulido anunció este martes su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.

“No soy un político de carrera; soy un tejano del sur cansado de ver cómo nuestras comunidades se quedan atrás”, declaró Pulido. “Me postulo para el Congreso porque la gente del TX-15 merece una voz más fuerte en Washington. Aquí la gente trabaja duro, cría a sus familias y hace lo correcto, pero con frecuencia se siente invisible. Quiero cambiar eso”.

Pulido estudió Ciencias Políticas antes de iniciar una exitosa carrera en la música y los negocios. Asegura que su vida se ha definido por escuchar y compartir historias que conectan a las personas. “He construido una carrera manteniéndome cerca de la gente, no por cantar, sino porque intento escucharlos. Ahora estoy listo para llevar esa conexión a Washington y luchar por los tejanos del sur”, señaló.

El aspirante destacó que su campaña estará enfocada en “escuchar primero”. Para ello, ha organizado encuentros comunitarios llamados Ranch Halls, reuniones en patios traseros con música, BBQ y conversaciones abiertas en las que participan demócratas, republicanos e independientes. Además, lanzó el Ranch Hall Podcast, donde conversa con líderes comunitarios, artistas y ciudadanos sobre los retos y oportunidades de la región.

“Cantar siempre ha sido mi pasatiempo favorito, pero servir a la comunidad siempre ha sido mi verdadera pasión. Ahora quiero representar a nuestra gente a través de políticas públicas y liderazgo”, afirmó Pulido.