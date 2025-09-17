HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Bobby Pulido anuncia candidatura al Congreso por el Distrito 15 de TexasEricks Webs DesignEricks Webs Design

El cantante, empresario y defensor comunitario Bobby Pulido anunció este martes su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 17 2025
Ad Placeholder

EDINBURG, TEXAS – El cantante, empresario y defensor comunitario Bobby Pulido anunció este martes su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 15 de Texas.

“No soy un político de carrera; soy un tejano del sur cansado de ver cómo nuestras comunidades se quedan atrás”, declaró Pulido. “Me postulo para el Congreso porque la gente del TX-15 merece una voz más fuerte en Washington. Aquí la gente trabaja duro, cría a sus familias y hace lo correcto, pero con frecuencia se siente invisible. Quiero cambiar eso”.

Pulido estudió Ciencias Políticas antes de iniciar una exitosa carrera en la música y los negocios. Asegura que su vida se ha definido por escuchar y compartir historias que conectan a las personas. “He construido una carrera manteniéndome cerca de la gente, no por cantar, sino porque intento escucharlos. Ahora estoy listo para llevar esa conexión a Washington y luchar por los tejanos del sur”, señaló.

El aspirante destacó que su campaña estará enfocada en “escuchar primero”. Para ello, ha organizado encuentros comunitarios llamados Ranch Halls, reuniones en patios traseros con música, BBQ y conversaciones abiertas en las que participan demócratas, republicanos e independientes. Además, lanzó el Ranch Hall Podcast, donde conversa con líderes comunitarios, artistas y ciudadanos sobre los retos y oportunidades de la región.

“Cantar siempre ha sido mi pasatiempo favorito, pero servir a la comunidad siempre ha sido mi verdadera pasión. Ahora quiero representar a nuestra gente a través de políticas públicas y liderazgo”, afirmó Pulido.

Bobby Pulido Congreso Texas
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Hombre muere tras caer en Donna

Hombre muere tras caer en Donna

Sep 16, 2025

Donna, Texas – Un hombre de 72 años perdió la vida la tarde del viernes tras caer mientras realizaba labores de poda de árboles detrás de una residencia ubicada cerca de un canal en la cuadra 3000 de la calle Lissner. De acuerdo con el Departamento de Policía de...

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Confirman apuñalamiento en Walmart de Harlingen

Sep 16, 2025

HARLINGEN, TEXAS – Autoridades de Harlingen confirmaron un incidente de apuñalamiento registrado la tarde-noche de ayer en un supermercado Walmart de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la víctima resultó con una herida de arma blanca tras una...

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Policía de Donna investiga accidente fatal de un solo vehículo

Sep 16, 2025

DONNA, TEXAS – El Departamento de Policía de Donna investiga un accidente de un solo vehículo que dejó como saldo la muerte de un joven de 18 años la mañana del domingo 14 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 a.m. en la intersección de FM 493...

Ad Placeholder
Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder