HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Aviso de tráfico por evento “National Night Out” en el condado de CameronEricks Webs DesignEricks Webs Design

Condado Cameron, TX – El Cameron County Sheriff’s Office informa a la comunidad que se esperan congestiones de tráfico debido al evento National Night Out, que se llevará a cabo hoy de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar tráfico pesado especialmente en Hand Road hasta la Expressway en Wilson […]

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 07 2025
Ad Placeholder

Condado Cameron, TX – El Cameron County Sheriff’s Office informa a la comunidad que se esperan congestiones de tráfico debido al evento National Night Out, que se llevará a cabo hoy de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar tráfico pesado especialmente en Hand Road hasta la Expressway en Wilson Road.

Se pide a los automovilistas ser pacientes y conducir con precaución mientras la comunidad participa en este evento de seguridad y convivencia vecinal.

Condado Cameron evento comunitario Hand Road National Night Out seguridad Texas Tráfico Wilson Road
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Ad Placeholder
Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Oct 6, 2025

Lyford, Texas – El Departamento del Sheriff del Condado de Willacy realizó la detención de un hombre buscado y de una mujer tras un aviso anónimo sobre su paradero en Lyford. El domingo 5 de octubre de 2025, la División de Telecomunicaciones del sheriff recibió...

Seguridad Escolar: Detectores de metales en Edinburg North High School

Seguridad Escolar: Detectores de metales en Edinburg North High School

Oct 2, 2025

La seguridad en las instituciones educativas es una preocupación constante para padres, estudiantes y personal docente. En respuesta a esta preocupación, la preparatoria Edinburg North High School ha dado un paso significativo hacia la protección de su comunidad al...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder