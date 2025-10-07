Condado Cameron, TX – El Cameron County Sheriff’s Office informa a la comunidad que se esperan congestiones de tráfico debido al evento National Night Out, que se llevará a cabo hoy de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar tráfico pesado especialmente en Hand Road hasta la Expressway en Wilson Road.

Se pide a los automovilistas ser pacientes y conducir con precaución mientras la comunidad participa en este evento de seguridad y convivencia vecinal.