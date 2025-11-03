Aviso de tráfico: Accidente mayor en Brownsville

Brownsville, Texas – El Departamento de Policía de Brownsville investiga un accidente de gran magnitud ocurrido en los carriles norte de la autopista, a la altura de Morrison Road.

Autoridades informaron que oficiales se encuentran realizando control de tráfico en la zona, y que la rampa de acceso a la autopista desde Ruben M. Torres permanece cerrada.

Se recomienda a los conductores buscar rutas alternas mientras continúa la investigación y las labores en el área.

La Policía de Brownsville mantendrá informada a la comunidad conforme se disponga de más información.