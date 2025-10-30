Esta mañana, se registró un incidente en Ringgold Middle School, que comparte campus con la Escuela Intermedia AC2E y la Preparatoria Early College High School. Durante las actividades de Halloween, en las que los campus mostraban exhibiciones de calabazas y casas encantadas para los estudiantes, una máquina de niebla utilizada para ambientar activó accidentalmente la alarma de incendios.

El departamento de bomberos respondió de inmediato y todos los estudiantes y el personal fueron evacuados de manera segura como medida de precaución. Afortunadamente, ningún estudiante estuvo en peligro, y la causa fue identificada como la máquina de niebla, que ya no será utilizada en futuras actividades.

Tras la verificación de seguridad, los estudiantes y el personal pudieron regresar a sus clases, y el departamento de bomberos confirmó que no existía riesgo.

La escuela reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad con transparencia y responsabilidad, agradeciendo a padres, estudiantes y personal por su comprensión y apoyo continuo.