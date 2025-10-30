HOY

Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados

Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

Aviso de seguridad en Ringgold Middle School tras falsa alarma de incendio

By Cecilia Castaneda
Published October 30 2025
Esta mañana, se registró un incidente en Ringgold Middle School, que comparte campus con la Escuela Intermedia AC2E y la Preparatoria Early College High School. Durante las actividades de Halloween, en las que los campus mostraban exhibiciones de calabazas y casas encantadas para los estudiantes, una máquina de niebla utilizada para ambientar activó accidentalmente la alarma de incendios.

El departamento de bomberos respondió de inmediato y todos los estudiantes y el personal fueron evacuados de manera segura como medida de precaución. Afortunadamente, ningún estudiante estuvo en peligro, y la causa fue identificada como la máquina de niebla, que ya no será utilizada en futuras actividades.

Tras la verificación de seguridad, los estudiantes y el personal pudieron regresar a sus clases, y el departamento de bomberos confirmó que no existía riesgo.

La escuela reiteró su compromiso de mantener informada a la comunidad con transparencia y responsabilidad, agradeciendo a padres, estudiantes y personal por su comprensión y apoyo continuo.

