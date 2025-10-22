Edinburg, TX – El Servicio de Agua de Edinburg informó que este miércoles 22 de octubre se realizará una interrupción temporal del suministro de agua en varias zonas de la ciudad debido a trabajos de mantenimiento y reparación de la red hidráulica.

La suspensión del servicio afectará el área que se extiende desde Upland Drive hasta el 107 al sur de Jackson Road. Las autoridades del Servicio de Agua indicaron que los trabajos se realizan para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y prevenir problemas futuros que puedan afectar a más residentes.

Se espera que el suministro de agua se restablezca alrededor de las 5:00 p. m., aunque las autoridades recomiendan a los residentes y negocios de la zona tomar precauciones, como almacenar agua para uso doméstico mientras duren las reparaciones.

El Servicio de Agua de Edinburg pidió disculpas por cualquier inconveniente y reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad. Además, recordaron que se continuarán realizando labores de mantenimiento periódicas para mejorar la eficiencia del servicio.