Rio Valley Switching realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en el cruce ferroviario de Bridge Avenue. Para completar estas labores de manera segura, se programaron cierres en las siguientes fechas:

Vía principal: martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

Vía secundaria: lunes y martes, 20 y 21 de octubre, de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

Se agradece la paciencia de los conductores mientras se realizan estas mejoras para aumentar la seguridad y mejorar las condiciones de manejo en la zona. Se recomienda planificar con anticipación y utilizar rutas alternas cuando sea posible.