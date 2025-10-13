Boca Chica, Texas – Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron un cuerpo en la playa cerca de Boca Chica, confirmó un funcionario de la dependencia.

El hallazgo se produjo luego de que autoridades de México informaran sobre un posible ahogamiento ocurrido en una playa cercana a Matamoros.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la persona ni las circunstancias exactas del incidente. Las autoridades continúan investigando y se espera que se brinde más información próximamente.