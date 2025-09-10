HOY

Entravision Communications
Autoridades investigan presunta actividad en vivienda de La VillaEricks Webs DesignEricks Webs Design

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 10 2025
La Villa, Texas — Una fuerte movilización policial se registró la tarde de este miércoles en la las calles San Juanita y Gumwood, luego de que residentes reportaran actividad inusual en el área.

De acuerdo con testigos, al menos tres personas ingresaron a una vivienda donde presuntamente se localizaron armas. Otros vecinos señalaron que dos individuos fueron detenidos por las autoridades en el lugar.

Hasta el momento no se ha confirmado información oficial, ya que las autoridades no han emitido un comunicado sobre lo ocurrido.

Un equipo de Univisión 48 se encuentra en la zona para dar seguimiento a los hechos.

Recuperan vehículo robado en Donna; buscan al sospechoso

Sep 10, 2025

El sospechoso ha sido identificado como Luis Hernández, de entre 25 y 30 años de edad, quien tiene un tatuaje de la Santa Muerte en el antebrazo. Podría estar acompañado de una mujer identificada como Mónica Salazar.

Nueva ley en Texas aumenta sanciones por letreros ilegales en Weslaco

Sep 10, 2025

WESLACO, Texas — Una nueva ley estatal, la House Bill 3611, entró en vigor en Texas con el objetivo de frenar la colocación de letreros ilegales en espacios públicos como camellones, banquetas y orillas de carretera. La medida otorga a ciudades como Weslaco mayores...

