Cortesía: Pixels

La Villa, Texas — Una fuerte movilización policial se registró la tarde de este miércoles en la las calles San Juanita y Gumwood, luego de que residentes reportaran actividad inusual en el área.

De acuerdo con testigos, al menos tres personas ingresaron a una vivienda donde presuntamente se localizaron armas. Otros vecinos señalaron que dos individuos fueron detenidos por las autoridades en el lugar.

Hasta el momento no se ha confirmado información oficial, ya que las autoridades no han emitido un comunicado sobre lo ocurrido.

Un equipo de Univisión 48 se encuentra en la zona para dar seguimiento a los hechos.