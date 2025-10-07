HARLINGEN, TEXAS – utoridades llevaron a cabo un operativo en una residencia ubicada en la intersección de 9th Street y Adam’s en Harlingen. La acción se realizó como parte de una investigación en curso, durante la cual se ejecutó una orden de cateo en el lugar.

Las autoridades confirmaron que la operación se realizó sin incidentes y continúa la recopilación de evidencia relacionada con el caso. Hasta el momento, no se reportaron arrestos.

Las fuerzas del orden reiteraron su compromiso con la seguridad de la comunidad y pidieron a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.