Entravision Communications
Noticias Locales

Autoridades ejecutan orden de cateo en residencia de Harlingen



By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 07 2025
HARLINGEN, TEXAS – utoridades llevaron a cabo un operativo en una residencia ubicada en la intersección de 9th Street y Adam’s en Harlingen. La acción se realizó como parte de una investigación en curso, durante la cual se ejecutó una orden de cateo en el lugar.

Las autoridades confirmaron que la operación se realizó sin incidentes y continúa la recopilación de evidencia relacionada con el caso. Hasta el momento, no se reportaron arrestos.

Las fuerzas del orden reiteraron su compromiso con la seguridad de la comunidad y pidieron a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Mas Noticias 48
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County

Oct 6, 2025

Lyford, Texas – El Departamento del Sheriff del Condado de Willacy realizó la detención de un hombre buscado y de una mujer tras un aviso anónimo sobre su paradero en Lyford. El domingo 5 de octubre de 2025, la División de Telecomunicaciones del sheriff recibió...

Seguridad Escolar: Detectores de metales en Edinburg North High School

Seguridad Escolar: Detectores de metales en Edinburg North High School

Oct 2, 2025

La seguridad en las instituciones educativas es una preocupación constante para padres, estudiantes y personal docente. En respuesta a esta preocupación, la preparatoria Edinburg North High School ha dado un paso significativo hacia la protección de su comunidad al...

More From Noticias 48
