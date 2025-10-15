Agentes de U.S. Customs and Border Protection (CBP) en el Puente Internacional de Anzalduas realizaron recientemente un operativo de inspección que resultó en la incautación de más de un millón de dólares no declarados, junto con armas, partes de armas de fuego y municiones.

El hallazgo ocurrió el 8 de octubre, cuando agentes seleccionaron un vehículo para una inspección de rutina al salir del país. Durante la revisión secundaria, los oficiales encontraron $1,033,500 en efectivo, así como armas y municiones ocultas dentro de la unidad.

Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada de Hidalgo, destacó la importancia de la acción: “Nuestros agentes mantienen un constante estado de vigilancia, y la combinación de habilidades, experiencia y tecnología permitió esta incautación significativa de dinero y armas. Este tipo de operativos priva a los cárteles de recursos y limita su capacidad para causar daño.”

El efectivo, las armas, la munición y el vehículo fueron asegurados por las autoridades. Agentes especiales de Homeland Security Investigations arrestaron al conductor y abrieron una investigación criminal.

Aunque portar más de 10,000 dólares no constituye un delito, es un delito federal no declarar sumas iguales o superiores a esa cantidad al entrar o salir de Estados Unidos, o intentar ocultarlas para evadir los requisitos de reporte. El incumplimiento puede derivar en la incautación del dinero y/o en arresto. Quienes buscan recuperar el efectivo incautado deben demostrar que su origen y uso son legítimos.