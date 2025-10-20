HARLINGEN, Texas — Autoridades se encuentran investigando el hallazgo de un cuerpo este viernes en Harlingen.

De acuerdo con información confirmada de manera preliminar, el hallazgo ocurrió en el área de la cuadra 1500 de North 77 Sunshine Strip. Detectives e investigadores permanecen en la escena recabando evidencia.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información sobre la identidad de la persona encontrada ni las circunstancias del hallazgo. Las autoridades indicaron que, por tratarse de una investigación activa, no hay más detalles disponibles por ahora.

Se exhorta al público a evitar la zona mientras continúa la labor de las autoridades.