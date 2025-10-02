HOY

Autoridades buscan pistas en caso de asesinato sin resolver en San Juan

La oficina del alguacil enfatiza que esta es una investigación criminal en curso y que cualquier información puede ser vital para resolver el caso.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 02 2025
CONDADO HIDALGO, TEXAS – La oficina del alguacil del condado Hidalgo solicita la ayuda del público para avanzar en una investigación por un asesinato sin resolver.

La víctima ha sido identificada como Laura Michelle McKeown, de 52 años. Según las autoridades, fue vista por última vez el 15 de febrero de 2024 y su cuerpo fue encontrado el 10 de marzo de 2024 en la cuadra 2300 de Cesar Chavez, en una zona rural de San Juan, Texas.

A pesar de los esfuerzos exhaustivos de los investigadores, no se han encontrado nuevas pistas. Por ello, se hace un llamado a cualquier persona que haya visto a Laura McKeown en los días previos al 15 de febrero o que tenga información, por pequeña que sea, relacionada con su desaparición o muerte, para que se presente.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse directamente al 956-383-8114. Quienes prefieran permanecer en el anonimato pueden llamar a la línea Crime Stoppers al 956-668-TIPS (8477) o enviar una denuncia anónima a través de la aplicación móvil “P3 TIPS”.

