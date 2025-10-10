El incidente provocó el cierre total de la vía mientras las autoridades realizaban las labores de investigación y limpieza. Sin embargo, el tránsito ya ha sido reabierto, de acuerdo con la más reciente actualización del DPS.
CONDADO HIDALGO — La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo solicita la ayuda del público para localizar a Ramón Peña, de 85 años, quien ha sido reportado como desaparecido. De acuerdo con las autoridades, el Sr. Peña padece varias condiciones médicas, incluyendo las primeras etapas de demencia. Debido a su estado de salud y […]
De acuerdo con las autoridades, el Sr. Peña padece varias condiciones médicas, incluyendo las primeras etapas de demencia. Debido a su estado de salud y el tiempo que lleva desaparecido, existe una creciente preocupación por su bienestar.
El adulto mayor mide aproximadamente 5 pies 8 pulgadas, pesa unas 160 libras, camina con una cojera y generalmente utiliza un bastón para mantener el equilibrio. Fue visto por última vez vistiendo una camisa a cuadros, pantalones de mezclilla azul y posiblemente sandalias negras.
La Oficina del Sheriff pide a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse al (956) 383-8114 o con la agencia local de seguridad más cercana.
Las autoridades enfatizan que cualquier dato podría ser crucial para lograr el regreso seguro del Sr. Peña.
El incidente fue atendido de manera rápida y segura por el personal y la administración del plantel, y en ningún momento existió una amenaza real para estudiantes o personal, aseguró Garza.
La información proporcionada podría calificar para una recompensa en efectivo.
El caso fue atendido por el juez Keno Vasquez en la Corte de Distrito 398 del condado Hidalgo. El 7 de octubre de 2025, Mata fue sentenciado a 37 años de prisión.
Las fuerzas del orden reiteraron su compromiso con la seguridad de la comunidad y pidieron a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
