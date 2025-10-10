HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Autoridades buscan a adulto mayor desaparecido en el Condado HidalgoEricks Webs DesignEricks Webs Design

CONDADO HIDALGO — La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo solicita la ayuda del público para localizar a Ramón Peña, de 85 años, quien ha sido reportado como desaparecido. De acuerdo con las autoridades, el Sr. Peña padece varias condiciones médicas, incluyendo las primeras etapas de demencia.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 10 2025
CONDADO HIDALGO — La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo solicita la ayuda del público para localizar a Ramón Peña, de 85 años, quien ha sido reportado como desaparecido.

De acuerdo con las autoridades, el Sr. Peña padece varias condiciones médicas, incluyendo las primeras etapas de demencia. Debido a su estado de salud y el tiempo que lleva desaparecido, existe una creciente preocupación por su bienestar.

El adulto mayor mide aproximadamente 5 pies 8 pulgadas, pesa unas 160 libras, camina con una cojera y generalmente utiliza un bastón para mantener el equilibrio. Fue visto por última vez vistiendo una camisa a cuadros, pantalones de mezclilla azul y posiblemente sandalias negras.

La Oficina del Sheriff pide a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse al (956) 383-8114 o con la agencia local de seguridad más cercana.

Las autoridades enfatizan que cualquier dato podría ser crucial para lograr el regreso seguro del Sr. Peña.

Mas Noticias 48
Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horas

Oct 9, 2025

McAllen, Texas — La ciudad de McAllen reportó dos accidentes de tránsito en un corto período de tiempo, ambos con heridas menores. El primero ocurrió ayer por la noche en la intersección de Col. Rowe y la Highway 83, mientras que el segundo se registró esta mañana en...

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Oct 9, 2025

SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Oct 8, 2025

Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del...

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

Oct 8, 2025

EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Oct 8, 2025

COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Oct 8, 2025

HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA. De acuerdo con los primeros reportes, no se...

More From Noticias 48
