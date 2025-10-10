CONDADO HIDALGO — La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo solicita la ayuda del público para localizar a Ramón Peña, de 85 años, quien ha sido reportado como desaparecido.

De acuerdo con las autoridades, el Sr. Peña padece varias condiciones médicas, incluyendo las primeras etapas de demencia. Debido a su estado de salud y el tiempo que lleva desaparecido, existe una creciente preocupación por su bienestar.

El adulto mayor mide aproximadamente 5 pies 8 pulgadas, pesa unas 160 libras, camina con una cojera y generalmente utiliza un bastón para mantener el equilibrio. Fue visto por última vez vistiendo una camisa a cuadros, pantalones de mezclilla azul y posiblemente sandalias negras.

La Oficina del Sheriff pide a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse al (956) 383-8114 o con la agencia local de seguridad más cercana.

Las autoridades enfatizan que cualquier dato podría ser crucial para lograr el regreso seguro del Sr. Peña.