Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes.

En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las autoridades. Tras la investigación, la policía determinó que no existe una amenaza directa contra la escuela.

Las operaciones en el plantel continúan de manera normal, aunque con presencia adicional de patrullas como medida preventiva.

“Valley View ISD sigue comprometido en mantener un ambiente seguro de aprendizaje para todos los estudiantes y el personal”, señaló el distrito en su mensaje oficial.

Noticias 48 se mantiene pendiente de cualquier actualización sobre este caso.