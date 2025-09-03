HOY

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 03 2025
Las autoridades están advirtiendo sobre los riesgos de adquirir pastillas y medicamentos por internet, una práctica que puede ser extremadamente peligrosa.

Los oficiales de la DEA señalan que los traficantes están utilizando plataformas en línea para vender estas sustancias, muchas veces haciéndolas pasar por productos legítimos. En realidad, muchas de estas pastillas son elaboradas por cárteles en México y contienen fentanilo.

En los últimos meses, se ha detectado un aumento en farmacias ilegales en línea. Los expertos recomiendan estar atentos a las señales de que un sitio no es confiable, como precios demasiado bajos, falta de licencia estatal o registro válido ante la DEA, medicamentos sin fecha de expiración o vencidos, y productos que se ven diferentes a los que se han comprado anteriormente.

Es fundamental no consumir medicamentos que no sean prescritos por un doctor o adquiridos en farmacias confiables, ya que no se puede tener certeza sobre la sustancia que contienen estas pastillas falsas. Los cárteles han fabricado productos que parecen idénticos a medicamentos oficiales, lo que aumenta el riesgo para la salud de quienes los consumen.

Las personas que se involucren en la compra o venta de estas sustancias podrían enfrentar cargos estatales y federales.

Mas Noticias 48
Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Sep 3, 2025

CONDADO CAMERON, TEXAS - El martes 2 de septiembre de 2025, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), en coordinación con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, frustraron un intento de contrabando de droga a lo largo del río Bravo...

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Sep 2, 2025

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Sep 2, 2025

El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la...

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

