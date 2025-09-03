Las autoridades están advirtiendo sobre los riesgos de adquirir pastillas y medicamentos por internet, una práctica que puede ser extremadamente peligrosa.

Los oficiales de la DEA señalan que los traficantes están utilizando plataformas en línea para vender estas sustancias, muchas veces haciéndolas pasar por productos legítimos. En realidad, muchas de estas pastillas son elaboradas por cárteles en México y contienen fentanilo.

En los últimos meses, se ha detectado un aumento en farmacias ilegales en línea. Los expertos recomiendan estar atentos a las señales de que un sitio no es confiable, como precios demasiado bajos, falta de licencia estatal o registro válido ante la DEA, medicamentos sin fecha de expiración o vencidos, y productos que se ven diferentes a los que se han comprado anteriormente.

Es fundamental no consumir medicamentos que no sean prescritos por un doctor o adquiridos en farmacias confiables, ya que no se puede tener certeza sobre la sustancia que contienen estas pastillas falsas. Los cárteles han fabricado productos que parecen idénticos a medicamentos oficiales, lo que aumenta el riesgo para la salud de quienes los consumen.

Las personas que se involucren en la compra o venta de estas sustancias podrían enfrentar cargos estatales y federales.