Clima Valle de Texas: El pronóstico del tiempo anticipa calor intenso y riesgo de lluvia para el fin de semana en el Valle de Texas.
Las personas que se involucren en la compra o venta de estas sustancias podrían enfrentar cargos estatales y federales.
Las autoridades están advirtiendo sobre los riesgos de adquirir pastillas y medicamentos por internet, una práctica que puede ser extremadamente peligrosa.
Los oficiales de la DEA señalan que los traficantes están utilizando plataformas en línea para vender estas sustancias, muchas veces haciéndolas pasar por productos legítimos. En realidad, muchas de estas pastillas son elaboradas por cárteles en México y contienen fentanilo.
En los últimos meses, se ha detectado un aumento en farmacias ilegales en línea. Los expertos recomiendan estar atentos a las señales de que un sitio no es confiable, como precios demasiado bajos, falta de licencia estatal o registro válido ante la DEA, medicamentos sin fecha de expiración o vencidos, y productos que se ven diferentes a los que se han comprado anteriormente.
Es fundamental no consumir medicamentos que no sean prescritos por un doctor o adquiridos en farmacias confiables, ya que no se puede tener certeza sobre la sustancia que contienen estas pastillas falsas. Los cárteles han fabricado productos que parecen idénticos a medicamentos oficiales, lo que aumenta el riesgo para la salud de quienes los consumen.
Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville
CONDADO CAMERON, TEXAS - El martes 2 de septiembre de 2025, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), en coordinación con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, frustraron un intento de contrabando de droga a lo largo del río Bravo...
Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos
Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.
McAllen refuerza acciones contra bares que violan reglas de permisos en bares
MCALLEN, TEXAS - La ciudad de McAllen intensificó sus medidas para garantizar la seguridad y la rendición de cuentas en el distrito de Entretenimiento y Cultura (ECOD), al sancionar a operadores de bares que incumplen con los requisitos de permisos. Durante la...
Cierran temporalmente el sendero City Lake en Harlingen por trabajos de repavimentación
El cierre se debe a los trabajos de repavimentación y mejoras en el sendero, con el objetivo de brindar a la comunidad un espacio más seguro y cómodo para sus actividades al aire libre.
Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo
El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la...
Edinburg realizará evento gratuito de concientización y prevención del cáncer de próstata
La ciudad de Edinburg, en colaboración con DHR Health, South Texas Health Systems, Hidalgo County Health, Edinburg EDC y UTRGV Health, invita a la comunidad a participar en un evento de bienestar sobre el cáncer de próstata, que se llevará a cabo el próximo martes 2...
Apuñalamiento en Weslaco deja a un hombre herido y un arresto
Apuñalamiento: Un hombre es arrestado tras un incidente de apuñalamiento en Weslaco, Texas.
Incendio en Weslaco: Bomberos luchan contra fuego en Restaurante Sevilla Coffee
Weslaco: Un incendio en el restaurante Sevilla Coffee en Weslaco deja a residentes conmocionados y autoridades investigando las causas.
Distribuirán frutas y verduras gratis en San Benito este 3 de septiembre
La entrega se realizará en el San Benito Fair Grounds, ubicado en 551 Cesar Gonzalez Parkway, en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., o hasta agotar existencias.
Operativos policiales en Mercedes combaten la conducción bajo influencia
Seguridad vial: La policía de Mercedes intensifica sus esfuerzos de vigilancia durante el fin de semana del Día del Trabajo para garantizar la seguridad vial.
Emprendimiento en el Valle de Texas: Deli Spices entre los mejores de Texas
Emprendimiento: Una madre del Valle de Río Grande transforma su pasión culinaria en un negocio exitoso con Deli Spices.
Estudiante de Edinburg se declara culpable por posesión de arma en escuela
Jay Lira enfrenta consecuencias legales tras admitir posesión de arma en un plantel educativo.
Problemas de alcohol en menores en McAllen
McAllen: La ciudad de McAllen refuerza regulaciones para combatir el consumo de alcohol en menores.
Se desploma avioneta en Reynosa; muere piloto y resulta herido el propietario
Elementos de seguridad y cuerpos de rescate acudieron al sitio para asegurar el área y realizar las labores correspondientes. Hasta el momento no se han revelado las causas que provocaron el desplome de la aeronave.
Alerta para residentes en Weslaco por ataques de abejas
Se recomienda mantener ventanas y puertas cerradas y evitar salir hasta nuevo aviso.
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen
El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.