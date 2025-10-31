EDINBURG – Esta mañana, un autobús escolar del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Edinburg (ECISD), que transportaba a 31 estudiantes de la preparatoria Economedes High School, se vio involucrado en un accidente en la intersección de Ramseyer Road y Terry Road.

Los equipos de emergencia respondieron de inmediato, y todos los estudiantes fueron evaluados en el lugar antes de continuar su camino hacia Economedes High School, donde el personal de enfermería del plantel realizó una revisión adicional.

De acuerdo con el distrito, no se reportaron lesiones graves. Sin embargo, un estudiante fue trasladado por los servicios de emergencia médicas (EMS) para una evaluación adicional como medida de precaución.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) se encuentra investigando el accidente.

“El bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad, y agradecemos a los primeros en responder y al personal del distrito por su rápida y profesional actuación”, señaló el distrito en un comunicado.