HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Autobús escolar de Edinburg CISD sufre accidente; no se reportan lesiones gravesEricks Webs DesignEricks Webs Design

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) se encuentra investigando el accidente.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 31 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: SCHOOL-BUSSSS.jpg

EDINBURG – Esta mañana, un autobús escolar del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Edinburg (ECISD), que transportaba a 31 estudiantes de la preparatoria Economedes High School, se vio involucrado en un accidente en la intersección de Ramseyer Road y Terry Road.

Los equipos de emergencia respondieron de inmediato, y todos los estudiantes fueron evaluados en el lugar antes de continuar su camino hacia Economedes High School, donde el personal de enfermería del plantel realizó una revisión adicional.

De acuerdo con el distrito, no se reportaron lesiones graves. Sin embargo, un estudiante fue trasladado por los servicios de emergencia médicas (EMS) para una evaluación adicional como medida de precaución.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) se encuentra investigando el accidente.

“El bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad, y agradecemos a los primeros en responder y al personal del distrito por su rápida y profesional actuación”, señaló el distrito en un comunicado.

Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados

Policía de Alton investiga agresión y homicidio relacionados

Oct 30, 2025

Ambos incidentes están relacionados y son investigados por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Alton, con apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo.

Mujer resulta herida tras choque entre dos vehículos en Edinburg

Mujer resulta herida tras choque entre dos vehículos en Edinburg

Oct 30, 2025

EDINBURG, Texas – El Departamento de Policía de Edinburg respondió a un fuerte accidente entre dos vehículos ocurrido el 29 de octubre de 2025, alrededor de las 4:27 de la tarde, en la intersección de Schunior Road y Veterans Boulevard. De acuerdo con los primeros...

Ad Placeholder
Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Alerta de estafa en Cameron: Falsos oficiales exigen pagos por jurado

Oct 28, 2025

Condado Cameron, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado de Cameron advierte a la comunidad sobre una nueva estafa telefónica. Según reportes recientes, individuos están llamando a residentes haciéndose pasar por oficiales de la ley y solicitando pagos por supuesta...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder