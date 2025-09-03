EDINBURG, Texas – Un autobús escolar del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Edinburg (Edinburg CISD) estuvo involucrado esta tarde en un accidente con un automóvil particular en la intersección de Terry y Richardson Road.

El autobús transportaba estudiantes de J. Economedes High School y Memorial Middle School. No se reportaron lesiones entre los alumnos, quienes fueron trasladados a otro autobús para continuar su ruta hacia casa.

Los ocupantes del automóvil fueron trasladados a un hospital local por personal de EMS, a solicitud propia.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga el incidente con apoyo del Departamento de Policía de Edinburg CISD.