McAllen, Texas. — McAllen Public Utility anunció un aumento en las tarifas del agua, vigente desde octubre de 2025.

La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.

“Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos para mantener un servicio de agua seguro y de alta calidad para los residentes de McAllen”, expresó la dependencia.

Para más información, visite www.mcallenpublicutility.com o llame al (956) 681-1600.