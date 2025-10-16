HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Aumentan tarifas del agua en McAllen a partir de octubre de 2025

La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 16 2025
McAllen, Texas. — McAllen Public Utility anunció un aumento en las tarifas del agua, vigente desde octubre de 2025.

“Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos para mantener un servicio de agua seguro y de alta calidad para los residentes de McAllen”, expresó la dependencia.

Para más información, visite www.mcallenpublicutility.com o llame al (956) 681-1600.

Agua TARIFAS
