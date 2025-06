Este lunes se llevó a cabo una audiencia previa al juicio de Brandon Garza, acusado de la muerte de su hermano menor.

Según los reportes oficiales, Brandon golpeó en repetidas ocasiones el rostro del niño de 7 años y aplicó presión en su cuello. El menor fue trasladado a un hospital, donde más tarde falleció.

Durante la audiencia, la madre de ambos compartió su dolor ante el tribunal:

“No hay palabras para explicar la pérdida de un hijo. Es un dolor inmenso y, en mi caso, ese día perdí a dos hijos.”

El abogado defensor anunció que solicitará una reducción en la fianza de Garza. También señaló que South Texas Behavioral no cumplió con una orden para entregar los registros del acusado, documentos que considera esenciales para el proceso:

“Solicitamos una citación para obtener los registros del acusado de South Texas Behavioral, pero no cumplieron con la orden. Presentaré una orden, su señoría, porque estos registros serían beneficiosos tanto para el Estado como para la parte solicitante.”

La madre de Brandon estuvo presente y expresó su apoyo hacia su hijo, destacando la importancia de hablar sobre la salud mental:

“Quiero ser su voz. Mucha gente no toma en serio las discapacidades mentales, que en este caso llevaron a mi hijo a la tragedia que pasó con mi otro hijo. Para mí ha sido muy fuerte. Hay mucha gente que va a decir muchas cosas, y no me importa. Yo quiero estar aquí. Una madre nunca se rinde.”

Brandon Garza enfrenta cargos por homicidio capital de un menor de 10 años, homicidio, agresión agravada contra un familiar con un arma y lesiones a un menor.

Se prevé que el acusado vuelva a comparecer ante el juez en el mes de agosto.