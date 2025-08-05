HOY

Ataque de abejas deja varios lesionados en Palmhurst

Algunas de las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 05 2025
Hidalgo County, Texas– Varias personas resultaron lesionadas tras un ataque de abejas registrado este lunes al sur de 3 Mile Line sobre Stewart Road.

Elementos del Departamento de Policía y del Departamento de Bomberos acudieron al sitio, donde se confirmó que múltiples personas habían sido picadas.

Las autoridades ya se retiraron del lugar tras controlar la situación. No se ha informado si alguna persona permanece en condición grave.

