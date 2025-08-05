Hidalgo County, Texas– Varias personas resultaron lesionadas tras un ataque de abejas registrado este lunes al sur de 3 Mile Line sobre Stewart Road.

Elementos del Departamento de Policía y del Departamento de Bomberos acudieron al sitio, donde se confirmó que múltiples personas habían sido picadas.

Algunas de las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Las autoridades ya se retiraron del lugar tras controlar la situación. No se ha informado si alguna persona permanece en condición grave.