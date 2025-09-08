LA FERIA, TEXAS – En un impactante incidente de violencia, una mujer de 57 años fue brutalmente atacada con un cuchillo en Harlingen. El suceso ha conmocionado a la comunidad local, y las autoridades han actuado rápidamente para detener al responsable. Este artículo ofrece un desglose detallado de los eventos y las acciones tomadas por la policía.

El incidente ocurrió cuando Gerber Alanis, de 56 años, atacó a la víctima después de que ella lo recogiera bajo el pretexto de que su vehículo se había descompuesto. Según el investigador Ramón Tello del Departamento de Policía de La Feria, Alanis apuñaló a la mujer en casi diez ocasiones una vez que llegaron a su casa. Increíblemente, después del ataque, Alanis la trasladó a una clínica en Harlingen para recibir atención médica.

A pesar de la gravedad del ataque, la mujer logró sobrevivir y está recibiendo tratamiento médico en una clínica local. Las autoridades confirmaron que Alanis fue detenido por la policía de Harlingen y actualmente enfrenta cargos legales. Este no es el primer incidente de violencia en la relación entre el sospechoso y la víctima, pero nunca antes había alcanzado este nivel de gravedad.

La investigación sigue activa, y las autoridades están trabajando para reunir más detalles sobre el caso. Es crucial para la comunidad mantenerse informada sobre el progreso de la investigación para garantizar la seguridad de todos los residentes. Noticias 48 continuará proporcionando actualizaciones a medida que se disponga de más información.