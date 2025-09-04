PHARR, Texas – Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron un cargamento de metanfetamina valuado en más de 13.2 millones de dólares en las instalaciones de carga del Puente Internacional de Pharr.

El decomiso ocurrió el 2 de septiembre, cuando un tractocamión que transportaba un cargamento comercial de brócoli intentaba ingresar a territorio estadounidense desde México. Durante una inspección, que incluyó el uso de equipo de revisión no intrusiva y el apoyo de un equipo canino, los oficiales descubrieron irregularidades en el tráiler.

Al realizar una inspección física, se localizaron 488 paquetes con presunta metanfetamina ocultos en el techo de la caja del camión. En total, el cargamento arrojó un peso aproximado de 671.5 kilogramos (1,480.40 libras).

“El arduo trabajo de inspección que realizan nuestros oficiales en primera línea impidió que esta enorme cantidad de droga llegara a las calles de Estados Unidos”, declaró Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada Hidalgo.

CBP aseguró tanto la droga como el vehículo, mientras que Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) inició una investigación criminal sobre el caso.