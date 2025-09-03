HOY

Entravision Communications
Aseguran más de 107 mil dólares no declarados en dos incidentes en Brownsville

La omisión puede resultar en el decomiso del dinero y/o en arresto.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 03 2025
BROWNSVILLE, Texas – Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en el Puerto de Entrada de Brownsville aseguraron recientemente 107,152 dólares en efectivo no declarado, en dos acciones de cumplimiento distintas.

“Nuestros oficiales permanecen vigilantes en sus esfuerzos por mantener seguras nuestras fronteras, y gracias a su labor se lograron estas incautaciones de dinero no declarado”, señaló Tater Ortiz, director del Puerto de Entrada de Brownsville. “Con frecuencia, el dinero en efectivo no declarado proviene de actividades ilícitas, por lo que decomisos como estos ayudan a avanzar en la misión de seguridad fronteriza de CBP”.

El primer aseguramiento ocurrió el martes 26 de agosto, cuando oficiales en el Puente Internacional Brownsville y Matamoros detuvieron para inspección de salida a un hombre de 43 años, ciudadano estadounidense, que conducía un Chevrolet modelo 2014. Durante la revisión secundaria, los agentes localizaron 36,500 dólares ocultos en el vehículo, además de 639 dólares en poder del conductor.

El segundo caso se registró el sábado 30 de agosto, en el Puente Internacional de los Veteranos, donde fue seleccionada para inspección una mujer de 31 años, también ciudadana estadounidense, que viajaba en un Chevrolet 2019. En la revisión secundaria, los oficiales encontraron 70,013 dólares en efectivo escondidos dentro del automóvil.

En ambos incidentes, CBP aseguró el dinero y los vehículos, además de arrestar a los conductores, quienes fueron puestos a disposición de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para continuar con las pesquisas.

CBP recordó que no es ilegal portar más de 10,000 dólares; sin embargo, sí constituye un delito federal no declarar dichas cantidades al entrar o salir del país, o intentar ocultarlas con la intención de evadir los requisitos de notificación. La omisión puede resultar en el decomiso del dinero y/o en arresto.

Las personas que enfrenten un decomiso pueden presentar una petición para la devolución del dinero, siempre y cuando logren demostrar que el origen y el uso previsto de los fondos eran legítimos.

Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

Sep 3, 2025

CONDADO CAMERON, TEXAS - El martes 2 de septiembre de 2025, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), en coordinación con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, frustraron un intento de contrabando de droga a lo largo del río Bravo...

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Sep 2, 2025

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Arrestan a sospechoso de robos a vehículos en Rancho Viejo

Sep 2, 2025

El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la...

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

