BROWNSVILLE, Texas – Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en el Puerto de Entrada de Brownsville aseguraron recientemente 107,152 dólares en efectivo no declarado, en dos acciones de cumplimiento distintas.

“Nuestros oficiales permanecen vigilantes en sus esfuerzos por mantener seguras nuestras fronteras, y gracias a su labor se lograron estas incautaciones de dinero no declarado”, señaló Tater Ortiz, director del Puerto de Entrada de Brownsville. “Con frecuencia, el dinero en efectivo no declarado proviene de actividades ilícitas, por lo que decomisos como estos ayudan a avanzar en la misión de seguridad fronteriza de CBP”.

El primer aseguramiento ocurrió el martes 26 de agosto, cuando oficiales en el Puente Internacional Brownsville y Matamoros detuvieron para inspección de salida a un hombre de 43 años, ciudadano estadounidense, que conducía un Chevrolet modelo 2014. Durante la revisión secundaria, los agentes localizaron 36,500 dólares ocultos en el vehículo, además de 639 dólares en poder del conductor.

El segundo caso se registró el sábado 30 de agosto, en el Puente Internacional de los Veteranos, donde fue seleccionada para inspección una mujer de 31 años, también ciudadana estadounidense, que viajaba en un Chevrolet 2019. En la revisión secundaria, los oficiales encontraron 70,013 dólares en efectivo escondidos dentro del automóvil.

En ambos incidentes, CBP aseguró el dinero y los vehículos, además de arrestar a los conductores, quienes fueron puestos a disposición de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para continuar con las pesquisas.

CBP recordó que no es ilegal portar más de 10,000 dólares; sin embargo, sí constituye un delito federal no declarar dichas cantidades al entrar o salir del país, o intentar ocultarlas con la intención de evadir los requisitos de notificación. La omisión puede resultar en el decomiso del dinero y/o en arresto.

Las personas que enfrenten un decomiso pueden presentar una petición para la devolución del dinero, siempre y cuando logren demostrar que el origen y el uso previsto de los fondos eran legítimos.