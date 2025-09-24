HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Aseguran más de 1.6 millones de dólares en cocaína en el Puente Internacional de PharrEricks Webs DesignEricks Webs Design

La droga, con un peso total de 125.66 libras (57 kilos), tiene un valor estimado en las calles de 1,677,852 dólares.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 24 2025
Ad Placeholder

Pharr, Texas. – Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) interceptaron un cargamento de cocaína valuado en más de 1.6 millones de dólares en el Puente Internacional de Pharr.

El decomiso ocurrió el 22 de septiembre, cuando un tráiler que transportaba limones intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.

Durante la inspección, que incluyó equipo de revisión no intrusivo y un binomio canino, los oficiales descubrieron 50 paquetes de presunta cocaína ocultos en el interior de la unidad.

La droga, con un peso total de 125.66 libras (57 kilos), tiene un valor estimado en las calles de 1,677,852 dólares.

El tráiler y los narcóticos fueron asegurados, mientras que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal.

“El decomiso refleja cómo nuestros oficiales de primera línea continúan frustrando intentos significativos de contrabando de drogas duras mediante una combinación efectiva de experiencia, habilidad y tecnología de inspección”, declaró Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo.

CBP decomiso Pharr
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Sep 23, 2025

Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.

Ad Placeholder
Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Policía de Donna solicita ayuda para identificar sospechoso de incendio

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna está pidiendo la colaboración de la comunidad para identificar a un sospechoso relacionado con un incendio ocurrido en un negocio local. El individuo fue captado en video y las autoridades buscan cualquier información...

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Detienen a hombre buscado por acoso en Donna

Sep 22, 2025

DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna informó que Anthony Ray Ramirez, de Weslaco, fue detenido tras ser buscado en relación con una investigación por acoso. Las autoridades habían solicitado el apoyo de la comunidad para dar con su paradero y...

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza

Sep 22, 2025

El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder