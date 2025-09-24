Pharr, Texas. – Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) interceptaron un cargamento de cocaína valuado en más de 1.6 millones de dólares en el Puente Internacional de Pharr.

El decomiso ocurrió el 22 de septiembre, cuando un tráiler que transportaba limones intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.

Durante la inspección, que incluyó equipo de revisión no intrusivo y un binomio canino, los oficiales descubrieron 50 paquetes de presunta cocaína ocultos en el interior de la unidad.

La droga, con un peso total de 125.66 libras (57 kilos), tiene un valor estimado en las calles de 1,677,852 dólares.

El tráiler y los narcóticos fueron asegurados, mientras que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación criminal.

“El decomiso refleja cómo nuestros oficiales de primera línea continúan frustrando intentos significativos de contrabando de drogas duras mediante una combinación efectiva de experiencia, habilidad y tecnología de inspección”, declaró Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo.