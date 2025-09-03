Aseguran casi 97 libras de marihuana en Brownsville

CONDADO CAMERON, TEXAS – El martes 2 de septiembre de 2025, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), en coordinación con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, frustraron un intento de contrabando de droga a lo largo del río Bravo en Brownsville, condado de Cameron.

Alrededor de las 7:24 de la mañana, las autoridades detectaron a cinco hombres que intentaban escalar el muro fronterizo cargando cuatro paquetes con droga. Minutos después, todos los sospechosos fueron detenidos y se aseguró la mercancía.

Los detenidos y los paquetes fueron trasladados a la estación de la Patrulla Fronteriza de Fort Brown, donde se confirmó que contenían una sustancia de aspecto y olor similar a la marihuana. En total, el cargamento arrojó un peso de 43.95 kilogramos (96.89 libras), con un valor estimado en el mercado de 77,512 dólares.

Uno de los sujetos, identificado como Carlos Sebastián Hernández-Vásquez, admitió su participación en el intento de contrabando. Fue arrestado y acusado de posesión de marihuana en cantidad mayor a 5 libras pero menor a 50 libras, delito grave en tercer grado conforme al Código de Salud y Seguridad de Texas. Posteriormente fue ingresado en la cárcel del condado de Cameron.

Los otros cuatro detenidos resultaron ser menores de edad y permanecen bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, en espera de su repatriación a México.