RANCHO VIEJO, TX – El Departamento de Policía de Rancho Viejo dio a conocer la detención de un individuo por el delito de robo mediante engaño, clasificado como “Felonía de 3er Grado”.

El arrestado fue identificado como Carlos Alejandro Treviño, quien fue detenido el pasado 31 de julio del 2025.

Las autoridades locales compartieron la imagen del sujeto esposado y de pie frente a una pared de medición, como parte de su reporte oficial.

Según el informe policial, Treviño habría incurrido en prácticas fraudulentas para obtener beneficios económicos, lo que motivó la investigación y posteriormente a su captura.

La felonía de tercer grado por robo mediante engaño puede conllevar penas significativas bajo la ley del estado de Texas, incluyendo prisión y sanciones económicas.

Las autoridades no han revelado más detalles sobre el caso debido a que la investigación aún se encuentra en curso.

Se exhorta a la comunidad a mantenerse atenta y a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con este u otros casos similares.

El Departamento de Policía de Rancho Viejo reafirma su compromiso con la seguridad pública y la transparencia en la aplicación de la ley.