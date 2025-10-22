HOY

Arresto en el puente de Donna por disturbios y evasión de arrestoEricks Webs DesignEricks Webs Design

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 22 2025
DONNA, TEXAS – El lunes 20 de octubre de 2025, alrededor de las 11:45 a. m., la policía de Donna respondió a un incidente en el puente internacional de la ciudad que involucró a una conductora agresiva.

Una oficial del Departamento de Policía de Donna observó un altercado entre la conductora, identificada como Maritza González, de 37 años y residente de Harlingen, Texas, y una empleada de la cabina de peaje. González reaccionó de manera agresiva luego de ser informada del monto correcto del peaje y se negó a mover su vehículo, bloqueando el tráfico hacia el sur, rumbo a México.

A pesar de múltiples advertencias verbales, González continuó discutiendo y causando un disturbio público. Cuando la oficial intentó arrestarla por obstaculizar el tráfico, la conductora huyó en su vehículo, poniendo en riesgo la seguridad pública y la de los oficiales presentes.

El oficial logró alcanzar el vehículo y arrestar a González al norte de las casetas de peaje. Actualmente, enfrenta cargos por obstaculizar el tráfico, conducta desordenada y evadir el arresto.

El Departamento de Policía de Donna recordó a todos los conductores mantener la calma y seguir las instrucciones del personal del puente y de las autoridades para garantizar la seguridad de quienes cruzan por este punto internacional.

