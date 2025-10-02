Donna, TX – La policía de Donna realizó un arresto el 1 de octubre de 2025 alrededor de las 12:06 a.m. durante una parada de tráfico en el bloque 700 de la calle South 11th.

La pasajera del vehículo, identificada como Regina Chavez, de 18 años y originaria de Donna, se encontraba visiblemente intoxicada, agresiva y poco cooperativa con los oficiales. Durante el intento de detención, Chavez se resistió, lo que llevó a los oficiales a emplear el dispositivo de restricción WRAP para garantizar la seguridad de todos. Primero se aseguraron sus tobillos y luego se aplicaron las restricciones en piernas y torso ante su continua resistencia. Posteriormente, fue trasladada de manera segura a la patrulla.

Durante el transporte al juzgado de Donna, Chavez escupió a un oficial, pero una vez en el área de ingreso fue escoltada sin incidentes adicionales.

Chavez fue formalmente acusada de:

Intoxicación pública (delito menor Clase C)

(delito menor Clase C) Resistencia a arresto (delito menor Clase A)

(delito menor Clase A) Acoso a servidor público (delito grave de 3er grado)

En Texas, el acoso a un servidor público es un delito grave de tercer grado, con castigo de 2 a 10 años de prisión y multa de hasta $10,000 USD.

Se le fijaron las siguientes fianzas:

$5,000 USD – Resistencia a arresto

$10,000 USD – Acoso a servidor público

La policía de Donna reafirma su compromiso con la seguridad de la comunidad, atendiendo incidentes relacionados con intoxicación y asegurando que los responsables respondan por sus acciones.