Arresto en Álamo: Hombre detenido por caso de agresión sexual

Álamo: Detienen a joven de 18 años en conexión con un caso de agresión sexual a menor en Álamo.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 28 2025
ALAMO, TEXAS – En un giro significativo de los eventos en Álamo, el Departamento de Policía local ha arrestado a Malia Chi Isaiah Pineda, de 18 años, en relación con un caso de presunta agresión sexual a una menor. La detención se produjo después de una cuidadosa investigación que comenzó el 25 de octubre, tras recibir un reporte en una vivienda situada en la cuadra 800 de la calle Mossy Oak Drive.

El caso comenzó a tomar forma cuando detectives entrevistaron a varios testigos y lograron recopilar pruebas contundentes. Gracias a la tecnología de placas y cámaras ubicadas entre el valle, las autoridades pudieron rastrear el paradero del sospechoso hasta la Isla del Padre, donde finalmente fue detenido sin incidentes.

Las acusaciones contra Pineda son graves y están siendo tratadas con la máxima seriedad por las autoridades. Actualmente, el acusado se enfrenta a cargos relacionados con este delicado caso. La comunidad de Álamo está atenta a los desarrollos futuros, mientras las autoridades continúan su labor para garantizar la justicia.

La noticia del arresto ha generado diversas reacciones entre los residentes de Álamo, quienes se muestran preocupados por la seguridad de los menores en la comunidad. Las autoridades han instado a los ciudadanos a reportar cualquier actividad sospechosa y a colaborar con las investigaciones en curso.

