HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Arrestan en Sebastian a hombre tras enfrentamiento con la policíaEricks Webs DesignEricks Webs Design

El sospechoso se atrincheró y les indicó que estaba armado con un cuchillo.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 29 2025
Ad Placeholder
The current image has no alternative text. The file name is: ARRESTED-SEBASTIAM.jpg

Sebastian, TX — El domingo 28 de septiembre de 2025, a las 7:44 p.m., agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Willacy ejecutaron varias órdenes de arresto por delitos graves contra David Rodriguez Jr., de 32 años, en el bloque 13000 de W. Main St., Sebastian, Willacy County.

Al confirmar que Rodriguez Jr. se encontraba dentro de la residencia, los agentes intentaron ingresar al domicilio.

El sospechoso se atrincheró y les indicó que estaba armado con un cuchillo.

Durante el incidente, los agentes implementaron tácticas de desescalamiento para lograr que el individuo se entregara de manera pacífica.

Tras un periodo de negociaciones, los oficiales lograron ingresar al domicilio y arrestar a Rodriguez Jr. sin incidentes adicionales.

Rodriguez Jr. enfrenta cargos por:

  1. Robo agravado
  2. Participación en actividad criminal organizada
  3. Secuestro agravado
  4. Agresión agravada con arma mortal (cuchillo)
  5. Manipulación o fabricación de evidencia física con intención de afectar la investigación

Las autoridades recuerdan que el detenido es presunto inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Arrestado condado Willacy
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Brownsville ofrecerá entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru

Sep 26, 2025

BROWNSVILLE, Texas — El Brownsville Animal Rescue & Care Center (BARCC) llevará a cabo un evento de entrega de alimento para mascotas tipo drive-thru el próximo sábado 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Brownsville Events Center, ubicado en 1 Event...

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Mission realizará recolección de llantas usadas este sábado

Sep 26, 2025

MISSION, Texas — La ciudad de Mission invita a la comunidad a participar en su evento de recolección de llantas, programado para este sábado 27 de septiembre, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en 1400 S. Conway. El objetivo del evento es recoger llantas usadas de manera...

Ad Placeholder
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Sep 25, 2025

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

Sep 25, 2025

McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...

Caso de Asesinato: Deliberación en Curso en el Condado de Cameron

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Sep 24, 2025

Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder