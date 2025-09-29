Sebastian, TX — El domingo 28 de septiembre de 2025, a las 7:44 p.m., agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Willacy ejecutaron varias órdenes de arresto por delitos graves contra David Rodriguez Jr., de 32 años, en el bloque 13000 de W. Main St., Sebastian, Willacy County.

Al confirmar que Rodriguez Jr. se encontraba dentro de la residencia, los agentes intentaron ingresar al domicilio.

El sospechoso se atrincheró y les indicó que estaba armado con un cuchillo.

Durante el incidente, los agentes implementaron tácticas de desescalamiento para lograr que el individuo se entregara de manera pacífica.

Tras un periodo de negociaciones, los oficiales lograron ingresar al domicilio y arrestar a Rodriguez Jr. sin incidentes adicionales.

Rodriguez Jr. enfrenta cargos por:

Robo agravado Participación en actividad criminal organizada Secuestro agravado Agresión agravada con arma mortal (cuchillo) Manipulación o fabricación de evidencia física con intención de afectar la investigación

Las autoridades recuerdan que el detenido es presunto inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.