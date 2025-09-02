El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad.

De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la madrugada del 1 de septiembre de 2025, luego de una persecución a pie por las vías del tren que concluyó en el área de Olmito.

La corporación señaló que, debido a que se trata de una investigación en curso, por ahora no se han revelado más detalles sobre el caso.

La policía exhortó a los residentes a mantenerse vigilantes y a seguir medidas preventivas como:

Asegurar sus vehículos con llave.

Evitar dejar objetos de valor a la vista.

Reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa al Departamento de Policía de Rancho Viejo.

Con estas acciones, las autoridades buscan prevenir nuevos incidentes y reforzar la seguridad en la zona.