Policía de Elsa pide ayuda para identificar a sospechosos de robos

Los establecimientos afectados fueron Don Pedro Seafood Mexican Restaurant, Tortillería Lupita y Happy Dog Grooming. De acuerdo con el informe, los sospechosos ingresaron por la parte trasera de los edificios y sustrajeron dinero en efectivo, cuya cantidad aún no ha sido determinada.

El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad. De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la madrugada del 1 de septiembre de 2025, luego de una persecución a pie […]

By Cecilia Castaneda
Published September 02 2025
El Departamento de Policía de Rancho Viejo informó que, tras varios días de investigación, se logró la detención de un individuo relacionado con los recientes robos a vehículos registrados en la comunidad.

De acuerdo con las autoridades, la captura ocurrió durante la madrugada del 1 de septiembre de 2025, luego de una persecución a pie por las vías del tren que concluyó en el área de Olmito.

La corporación señaló que, debido a que se trata de una investigación en curso, por ahora no se han revelado más detalles sobre el caso.

La policía exhortó a los residentes a mantenerse vigilantes y a seguir medidas preventivas como:

  • Asegurar sus vehículos con llave.
  • Evitar dejar objetos de valor a la vista.
  • Reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa al Departamento de Policía de Rancho Viejo.

Con estas acciones, las autoridades buscan prevenir nuevos incidentes y reforzar la seguridad en la zona.

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

