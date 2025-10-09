HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Arrestan a sospechoso de robo en DonnaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Robo de vehículo: La policía de Doulla recupera un vehículo robado y arresta al sospechoso en Hueslaco.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 09 2025
Ad Placeholder

La policía de Donna ha logrado un avance significativo en el caso del robo de una camioneta Range Rover 2013, que había sido reportada como robada el 1 de octubre. Este incidente ha captado la atención de la comunidad debido a la audacia del robo y la posterior recuperación del vehículo.

El Robo en Walmart

Según los informes, la víctima del robo había entregado su Range Rover a un supuesto comprador durante un encuentro en el estacionamiento de una tienda Walmart. Lo que parecía ser una transacción legítima se convirtió rápidamente en un robo cuando el comprador desapareció con el vehículo y no regresó.

Recuperación del Vehículo

Después de días de investigaciones, las autoridades localizaron la camioneta robada. La recuperación del vehículo fue un alivio para la víctima y representó un logro importante para el departamento de policía de Doulla, que trabajó arduamente para resolver el caso.

Arresto del Sospechoso

El sospechoso, identificado como Juan Carlos Lara, de 54 años y residente de Weslaco, fue arrestado en conexión con el robo. Su arresto marca un paso crucial hacia la resolución del caso y la rendición de cuentas ante la justicia.

arresto Doulla policía Range Rover robo de vehículos
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan

Oct 9, 2025

SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...

Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026

Pharr da inicio oficial a la temporada de productos agrícolas 2025-2026

Oct 9, 2025

Pharr, Texas — La Ciudad de Pharr anunció con orgullo el inicio oficial de la temporada de productos agrícolas 2025-2026 en el Puente Internacional de Pharr, un evento que resalta su papel fundamental como puerta de entrada para el comercio de productos frescos entre...

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años

Oct 8, 2025

Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del...

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles

Oct 8, 2025

EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Accidente grave en Combes deja varios heridos

Oct 8, 2025

COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...

Ad Placeholder
Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Incidente menor de tráfico en San Benito CISD no deja heridos

Oct 7, 2025

San Benito, TX – Esta mañana, la policía del distrito escolar San Benito CISD respondió a un incidente menor de tráfico que involucró a un autobús escolar en el Landrum Education Complex, ubicado en 450 S. Dowling Street. Durante la inspección de seguridad, las...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen

HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA. De acuerdo con los primeros reportes, no se...

Ad Placeholder
Ad Placeholder