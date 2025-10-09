La policía de Donna ha logrado un avance significativo en el caso del robo de una camioneta Range Rover 2013, que había sido reportada como robada el 1 de octubre. Este incidente ha captado la atención de la comunidad debido a la audacia del robo y la posterior recuperación del vehículo.

El Robo en Walmart

Según los informes, la víctima del robo había entregado su Range Rover a un supuesto comprador durante un encuentro en el estacionamiento de una tienda Walmart. Lo que parecía ser una transacción legítima se convirtió rápidamente en un robo cuando el comprador desapareció con el vehículo y no regresó.

Recuperación del Vehículo

Después de días de investigaciones, las autoridades localizaron la camioneta robada. La recuperación del vehículo fue un alivio para la víctima y representó un logro importante para el departamento de policía de Doulla, que trabajó arduamente para resolver el caso.

Arresto del Sospechoso

El sospechoso, identificado como Juan Carlos Lara, de 54 años y residente de Weslaco, fue arrestado en conexión con el robo. Su arresto marca un paso crucial hacia la resolución del caso y la rendición de cuentas ante la justicia.