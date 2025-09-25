Condado Hidalgo, Texas— Jorge Havier Vasquez fue detenido ayer durante un operativo de tráfico por los deputies del Hidalgo County Sheriff’s Office, después de permanecer prófugo por su presunta participación en un homicidio ocurrido en marzo de 2021.

El caso se originó el 6 de marzo de 2021, cuando la víctima, Santana Tapia Jaimes, de 27 años, fue asesinada cerca de FM 1925 y Orange Street en Edinburg, Texas. Testigos identificaron a Vasquez como responsable del crimen.

Según la investigación, Tapia se encontraba sentado en una Dodge Ram oscura con otro hombre, posteriormente identificado como Alejandro Valdez Resendez, cuando ocurrió el tiroteo. Tras el incidente, Vasquez supuestamente limpió la sangre de sus manos. El vehículo de Resendez presentaba una gran cantidad de sangre en el asiento del pasajero.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en el área de carga de un Ford Expedition en Garza Auto Sales, también en Edinburg, envuelto en bolsas de basura y con una herida de bala en el pecho. Resendez, último en tener el cuerpo, se fugó a México tras los hechos. Actualmente existe una orden de arresto activa contra él por obstrucción de evidencia.

Vasquez será arraigado hoy por el cargo de homicidio. Las autoridades instan a cualquier testigo con información a comunicarse con el Hidalgo County Sheriff’s Office al 956-383-8114, o de manera anónima con Crime Stoppers al 956-668-TIPS (8477) o mediante la aplicación “P3”.