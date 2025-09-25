HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Arrestan a sospechoso de homicidio ocurrido en EdinburgEricks Webs DesignEricks Webs Design

Testigos identificaron a Vasquez como responsable del crimen.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published September 25 2025
Ad Placeholder

Condado Hidalgo, Texas— Jorge Havier Vasquez fue detenido ayer durante un operativo de tráfico por los deputies del Hidalgo County Sheriff’s Office, después de permanecer prófugo por su presunta participación en un homicidio ocurrido en marzo de 2021.

El caso se originó el 6 de marzo de 2021, cuando la víctima, Santana Tapia Jaimes, de 27 años, fue asesinada cerca de FM 1925 y Orange Street en Edinburg, Texas. Testigos identificaron a Vasquez como responsable del crimen.

Según la investigación, Tapia se encontraba sentado en una Dodge Ram oscura con otro hombre, posteriormente identificado como Alejandro Valdez Resendez, cuando ocurrió el tiroteo. Tras el incidente, Vasquez supuestamente limpió la sangre de sus manos. El vehículo de Resendez presentaba una gran cantidad de sangre en el asiento del pasajero.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en el área de carga de un Ford Expedition en Garza Auto Sales, también en Edinburg, envuelto en bolsas de basura y con una herida de bala en el pecho. Resendez, último en tener el cuerpo, se fugó a México tras los hechos. Actualmente existe una orden de arresto activa contra él por obstrucción de evidencia.

Vasquez será arraigado hoy por el cargo de homicidio. Las autoridades instan a cualquier testigo con información a comunicarse con el Hidalgo County Sheriff’s Office al 956-383-8114, o de manera anónima con Crime Stoppers al 956-668-TIPS (8477) o mediante la aplicación “P3”.

Alejandro Valdez Resendez arresto autoridades Crime Stoppers crimen violento Edinburg evidencia Hidalgo County homicidio investigación criminal Jorge Havier Vasquez orden de arresto prófugo Santana Tapia Jaimes seguridad Texas Tiroteo
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Autoridades atienden presunta amenaza en Valley View Jr. High en Pharr

Sep 25, 2025

PHARR, Texas – La mañana de este jueves, Valley View Junior High activó protocolos de seguridad tras la circulación de una publicación en redes sociales entre estudiantes. En un comunicado, el Valley View ISD informó que, por precaución, se notificó de inmediato a las...

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

McAllen es el lugar #20 de las mejores ciudades para vivir en EE.UU.

Sep 25, 2025

McAllen, Texas – La ciudad de McAllen alcanzó reconocimiento nacional al ser clasificada en la posición número 20 del listado Best Places to Live in America 2025-2026 de U.S. News & World Report. McAllen comparte el Top 20 con tres ciudades más de Texas: Pearland...

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Caso de Homicidio en Edinburg: Carlos Contreras declarado culpable

Sep 24, 2025

Condena en el Caso de Carlos Contreras El juicio de Carlos Contreras, acusado del homicidio de Genaro Castillo, ha llegado a su fin en la corte del Condado Hidalgo. Tras más de tres horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Contreras, marcando el final de un...

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Arrestan a hombre por allanamiento y agresión en Donna

Sep 24, 2025

Donna, Texas – La Policía de Donna arrestó a Boyd Salinas en relación con un caso de allanamiento de morada y agresión ocurrido el 30 de agosto de 2025 en la cuadra 700 de Miller Avenue. Durante la investigación, se determinó que Salinas ingresó de manera ilegal a una...

Ad Placeholder
Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Tiroteo en centro de ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Sep 24, 2025

Dallas, Texas. – Una persona murió y dos más resultaron hospitalizadas con heridas de bala tras un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, informaron...

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Sep 23, 2025

Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. Las autoridades destacaron especialmente la colaboración de los testigos que proporcionaron información clave para avanzar en el caso.

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder