Arrestan a sospechoso de atropello y fuga en Donna

Donna, Texas. – La Policía de Donna informó que fue detenido el sospechoso involucrado en un accidente ocurrido el 9 de septiembre de 2025, en la intersección de Victoria Road y Business 83, donde un vehículo atropelló a un ciclista y el conductor se dio a la fuga antes de la llegada de los oficiales.

Gracias al apoyo de la comunidad, los investigadores pudieron identificar y arrestar al responsable. La Policía destacó especialmente la colaboración de los testigos, cuya información fue clave para avanzar en el caso.

“Su cooperación demuestra el poder de trabajar juntos para mantener a Donna segura”, señaló el Departamento de Policía de Donna, agradeciendo a todos los que compartieron información, enviaron pistas y apoyaron la investigación.