HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Arrestan a residente de Elsa por drogas y evadir a la policíaEricks Webs DesignEricks Webs Design

El acusado fue ingresado en la cárcel del Condado Hidalgo con fianzas que suman $165,000.

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published August 29 2025
Ad Placeholder

ELSA, Texas — El miércoles 27 de agosto de 2025, aproximadamente a las 9:57 a.m., oficiales del Departamento de Policía de Elsa intentaron detener un vehículo por una infracción de tránsito. El conductor, identificado como Ruben Diaz Jr., de 48 años y residente de Elsa, se negó a detenerse, llevando a los oficiales por varias calles antes de ingresar a una vivienda en E. 7th Street.

Después de ignorar las órdenes de los oficiales e intentar huir hacia la residencia, Diaz fue detenido con la ayuda de un Taser. Durante el arresto, se recuperó una bolsa que contenía una sustancia blanca en polvo, que dio resultado positivo para cocaína, con un peso total de 7.01 gramos. También se encontraron un pipeta improvisada para narcóticos y otros artículos relacionados con drogas en el vehículo.

Diaz enfrenta los siguientes cargos:

  1. Posesión de una sustancia controlada PG1 ≥4G <200G, delito grave de segundo grado
  2. Evadir arresto/detención con un vehículo, delito grave de tercer grado
  3. Evadir arresto o detención, delito menor Clase A
  4. Resistencia al arresto, registro o transporte, delito menor Clase A
  5. Posesión de droga peligrosa, delito menor Clase A

El acusado fue ingresado en la cárcel del Condado Hidalgo con fianzas que suman $165,000.

Las autoridades recordaron que todos los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Arrestado arresto deportación drogas La Grulla miembro de pandilla noticias de seguridad Paisas Patrulla Fronteriza policia reingreso ilegal Texas tráfico de extranjeros USBP
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Arrestan a hombre de Florida por delitos sexuales contra un menor en Harlingen

Aug 29, 2025

El caso se originó el 23 de marzo de 2025, cuando los oficiales recibieron un reporte sobre mensajes inapropiados enviados por Register a un menor a través de la aplicación Discord. Tras una investigación extensa realizada por la Unidad de Delitos Mayores, se emitieron tres órdenes de arresto en su contra.

Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

Aug 27, 2025

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

McAllen invita a Market on Main, un evento comunitario gratuito

MCALLEN, TX – Algo emocionante está sucediendo en McAllen: ¡únete a Market on Main, un evento comunitario gratuito para toda la familia! Explore McAllen, en colaboración con McAllen Artwalk y la Cámara de Comercio de McAllen, presentará un vibrante mercado callejero...

Ad Placeholder