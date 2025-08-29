ELSA, Texas — El miércoles 27 de agosto de 2025, aproximadamente a las 9:57 a.m., oficiales del Departamento de Policía de Elsa intentaron detener un vehículo por una infracción de tránsito. El conductor, identificado como Ruben Diaz Jr., de 48 años y residente de Elsa, se negó a detenerse, llevando a los oficiales por varias calles antes de ingresar a una vivienda en E. 7th Street.

Después de ignorar las órdenes de los oficiales e intentar huir hacia la residencia, Diaz fue detenido con la ayuda de un Taser. Durante el arresto, se recuperó una bolsa que contenía una sustancia blanca en polvo, que dio resultado positivo para cocaína, con un peso total de 7.01 gramos. También se encontraron un pipeta improvisada para narcóticos y otros artículos relacionados con drogas en el vehículo.

Diaz enfrenta los siguientes cargos:

Posesión de una sustancia controlada PG1 ≥4G <200G, delito grave de segundo grado Evadir arresto/detención con un vehículo, delito grave de tercer grado Evadir arresto o detención, delito menor Clase A Resistencia al arresto, registro o transporte, delito menor Clase A Posesión de droga peligrosa, delito menor Clase A

El acusado fue ingresado en la cárcel del Condado Hidalgo con fianzas que suman $165,000.

Las autoridades recordaron que todos los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.